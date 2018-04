Methanex profitiert weiter von höheren Methanolpreisen

Der kanadische Methanolhersteller Methanex hat im ersten Quartal seinen Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Fünftel auf 987 Mio US$ gesteigert. Mit einem Zuwachs von jeweils etwa 10 % haben dazu sowohl der höhere Methanolabsatz als auch bessere Absatzpreise beigetragen. In der Folge ist auch das bereinigte EBITDA um 14,6 % auf 306 Mio US$ gestiegen. Zu der Ergebnisverbesserung um 39 Mio US$ haben die realisierten Preiserhöhungen 92 Mio US$, das gestiegene Liefervolumen 26 Mio US$ beigetragen. Dagegen haben höhere Cash-Kosten für selbst produziertes Methanol und zugekaufte Mengen die Ergebniszahlen mit 79 Mio US$ belastet.



Der von Methanex über die Regionen Nordamerika, Europa und „Asia Pacific“ gemittelte Non discounted posted price hat im ersten Quartal um 8,7 % auf 475 US$/t zugelegt. Der tatsächlich realisierte Methanolpreis konnte um 10,1 % auf 402 US$/t verbessert werden. Gegenüber dem vierten Quartal wurden die Preise um 17,9 % bzw. 14,9 % erhöht.



Der Methanolabsatz hat im Vergleich zum Vorjahresquartal vor allem über eine überproportionale Steigerung beim Zukauf (+19,7 % auf 613.000 t) auf 2,818 Mio t zugelegt. Lieferungen aus eigener Produktion und Kommissionsverkäufe sind im mittleren einstelligen Prozentbereich auf 1,884 Mio t bzw. 321.000 t gestiegen.