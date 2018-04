MeisterWerke übernimmt alle Anteile an Hain

Die MeisterWerke Schulte GmbH hat im April alle Anteile an der auf Produktion und Vertrieb von hochwertigen Landhausdielen ausgerichteten Hain Industrieprodukte Vertriebs-GmbH mit Sitz in Rott am Inn übernommen. Das bislang von Susanne Hain als geschäftsführende Gesellschafterin geleitete Unternehmen soll auch nach der Übernahme eigenständig weitergeführt werden, die beiden Produktionsstandorte bleiben ebenfalls erhalten.



Hain deckt nach eigenen Angaben sämtliche Produktionsschritte ab. In dem unternehmenseigenen Sägewerk werden getrocknete Rohlamellen produziert, die in dem Parkettwerk in Rott zu Landhausdielen mit geölter Oberfläche weiterverarbeitet werden. Das jährliche Produktionsvolumen wird mit rund 350.000 m² angegeben.



Laut dem letzten veröffentlichten Geschäftsbericht hat Hain im Jahr 2016 mit knapp 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 16,9 Mio € erwirtschaftet. Mit dem Plus von 3,6 % hatte sich der Aufwärtstrend der Vorjahre, in denen mehrfach zweistellige Zuwachsraten erreicht werden konnten, mit reduzierter Geschwindigkeit fortgesetzt.