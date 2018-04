Lumber Liquidators konnte im vierten Quartal zulegen

Das US-amerikanische Bodenbelags- und Holzhandelsunternehmen Lumber Liquidators hat seinen Umsatz im vierten Quartal um 6,1 % auf 259,9 Mio US$ gesteigert. Auf vergleichbarer Verkaufsfläche, also unter Ausschluss der sechs neu eröffneten Verkaufsniederlassungen, belief sich das Umsatzplus auf 4,5 %.



Die Ertragslage hat sich im vierten Quartal ebenfalls verbessert. Das operative Ergebnis konnte mit 0,6 Mio US$ wieder knapp in die Gewinnzone zurückgeführt werden. Ein zusätzlicher positiver Steuereffekt hat dazu geführt, dass Lumber Liquidators einen Nettogewinn in Höhe von 2,9 Mio US$ erreicht hat.



Im Gesamtjahr 2017 hat Lumber Liquidators einen Konzernumsatz von 1,029 Mrd US$ erwirtschaftet, ein Plus von 7,1 %. Flächenbereinigt hat der Umsatz um 5,4 % zugelegt. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum elf neue Filialen eröffnet und eine geschlossen, so dass Ende Dezember 393 Verkaufsniederlassungen in den USA und in Kanada betrieben wurden. Beim operativen Ergebnis konnte der Verlust um mehr als die Hälfte auf -36,9 Mio US$ reduziert werden. Der Konzernverlust belief sich auf -37,8 Mio US$.



Für 2018 prognostiziert Lumber Liquidators ein erneutes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Zwischen 20 bis 25 neue Filialen sollen im laufenden Jahr eröffnet werden.