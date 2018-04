Lorenger wird bei HNI auf CEO Askren nachfolgen

Jeffrey D. Lorenger wird neuer Chairman, President and CEO des US-amerikanischen Büromöbelherstellers HNI. Er wird in dieser Position auf Stan A. Askren nachfolgen, der bis spätestens Ende Dezember aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Askren war insgesamt 26 Jahre für HNI tätig, davon 14 Jahre als CEO. Der Personalwechsel erfolgt nach Unternehmensangaben im Rahmen einer langfristig geplanten, geordneten Nachfolgeregelung.



Lorenger war 1998 bei HNI eingetreten und seitdem in verschiedenen Führungspositionen tätig. Anfang Juni 2017 war er zum President des Geschäftsbereichs „Office Furniture" ernannt worden. Neben Büromöbeln umfasst HNI noch den zweiten Geschäftsbereich „Hearth Products", in dem die Aktivitäten mit Holz- und Gaskaminen zusammengefasst sind.