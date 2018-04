Leicht Küchen hat im In- und Ausland zweistellig zugelegt

Das Umsatzwachstum bei Leicht Küchen hat sich 2017 gegenüber dem Vorjahr wieder beschleunigt. Insgesamt ist der Umsatz um 11 % auf 137 Mio € gestiegen; er lag damit am unteren Ende der im Herbst erwarteten Spanne von 137 Mio € bis 140 Mio €. Nach dem Anstieg von ebenfalls 11 % auf 110 Mio € im Jahr 2015 hatte der Umsatz 2016 mit +9 % auf 120 Mio € prozentual einstellig zugenommen. Im Berichtszeitraum hat der Inlandsumsatz um knapp 10 % zugelegt. Im Export ist das Wachstum mit +13 % noch stärker ausgefallen. Dabei konnten in allen wichtigen Auslandsmärkten Zuwächse erzielt werden. Die Exportquote blieb nahezu unverändert bei 60 %. Auch in das laufende Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben gut gestartet. Im ersten Quartal hat Leicht Küchen einen hohen zweistelligen Umsatzzuwachs erzielt.



Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen rund 10 Mio € in verschiedene Anlagenbereiche in der Fertigung investiert. Genaue Angaben hat Leicht Küchen hier nicht gemacht. Künftig sollen insgesamt 40 Mio € in ein neues Montagewerk in Schwäbisch Gmünd fließen. Die Pläne für den Neubau hatte Leicht Küchen im Oktober bekanntgegeben. Der 40.000 m² große Hallenkomplex soll im Sommer 2020 fertiggestellt werden.



Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 610 Mitarbeiter an den beiden bestehenden Standorten in Waldstetten und Kirchheim unter Teck. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 40 Beschäftigte bzw. 7 % mehr. Die Aufstockung der Mitarbeiterzahl ist nach Unternehmensangaben vor dem Hintergrund des anhaltenden Umsatzwachstums erfolgt.