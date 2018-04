Lamigraf do Brasil hat neuen Standort eingeweiht

Der spanische Dekordrucker Lamigraf hat den neuen Standort seiner seit Oktober 2012 bestehenden brasilianischen Tochtergesellschaft Lamigraf do Brasil in São Jose dos Pinhais/Paraná am 20. März offiziell eingeweiht. Das Unternehmen betreibt dort inzwischen zwei Vierfarb-Druckmaschinen. Die erste war im Verlauf des vergangenen Jahres aus dem spanischen Stammwerk nach São Jose dos Pinhais verlagert und dort im September in Betrieb genommen worden. In der Folge wurde die Druckmaschine aus dem bisherigen, angemieteten Standort in São Jose dos Pinhais in das neue Werk transferiert. Diese Anlage ist im März angelaufen. In einem nächsten Schritt will Lamigraf bis zum Jahresende in dem neuen Werk auch eine Zylindergravur aufbauen.