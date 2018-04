KWF führt neuartiges Fahrwerk für Forwarder vor

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) führt im Zeitraum 18. Mai bis 22. Juli ein neuartiges, Boden schonendes Fahrwerk für Forwarder in der Praxis vor. Auf der in Kooperation mit Wahlers Forsttechnik durchgeführten Roadshow in Poggendorf/Mecklenburg-Vorpommern (18. Mai), Bad Liebenwerda/Brandenburg (1. Juni), Melsungen/Hessen (15. Juni ) sowie an einem noch nicht mitgeteilten Ort in Rheinland-Pfalz (29. Juni) wird der mit dem so genannten OnTrack-System ausgestattete Forwarder vom Typ Buffalo von Ponsse gezeigt. Das mit dem Ziel einer deutlich verbesserten Bodenschonung von dem Südtiroler Pistenfahrzeug-Hersteller Prinoth entwickelte Laufwerk wurde von beiden Unternehmen gemeinsam für den Einsatz an Forstmaschinen adaptiert. Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des Horizon 2020 Projekts OnTrack der Europäischen Union.



Auf den Vorführungen wird auch der OnTrack-Monitor vorgestellt, der ebenfalls Teil des Horizon 2020 Projekts ist. Dabei zeichnen Sensoren die Fahrspuren des Forwarders vor und nach der Überfahrt auf. Die Scans dokumentieren mögliche Beeinträchtigungen des Bodens durch den Holztransport. Bei zu tiefen Fahrspuren wird der Fahrer gewarnt.



In Skandinavien dauert die Entwicklung von neuartigen Laufwerken für Forwarder bereits seit einigen Jahren an. Neben dem Bodenschutz sind auch höhere Fahrgeschwindigkeiten im Gelände ein Ziel der Entwicklungen. So arbeiten seit 2014 unter der Leitung von SCA Skog die Forstmaschinenhersteller Komatsu Forest und Ponsse, der Millitärtechnik-Konzern BAE Systems Hägglunds , Forstbetriebe wie Sveaskog und Latvijas valsts mezi sowie forstliche Versuchsanstalten in Schweden und dem Baltikum in dem EU-Projekt „Competive and environgentle just-in-time forestry“ an ähnlichen Fahrwerkskonzepten.