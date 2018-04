Küchenindustrie hat Umsatz im Februar erneut gesteigert

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie ist im Februar erneut gestiegen. Mit einem Zuwachs von 10,0 % auf 405,6 Mio € ist das Plus sogar mehr als doppelt so hoch als im Januar (+4,5 %) ausgefallen. Besonders positiv hat sich im Februar der Auslandsumsatz entwickelt, der um 13,5 % auf 157,7 Mio € zulegen konnte. Noch stärker gestiegen ist der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz (+17,1 % auf 122,0 Mio €). Aber auch im Inland konnte ein Zuwachs von 7,9 % auf 247,9 Mio € erzielt werden.



Kumuliert über die ersten beiden Monate hat der Gesamtumsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie um 7,3 % auf 776,1 Mio € zugenommen. Davon entfielen 469,4 Mio € (+5,3 %) auf das Inland und 306,7 Mio € (+10,5 %) auf den Export. Der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz (+11,3 %) hat sich auch im Zweimonatszeitraum überdurchschnittlich erhöht.