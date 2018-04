Krüger übernimmt im Juli Einkaufsleitung bei Bauking

Marco Krüger wird zum 1. Juli den Posten des Bereichsleiters Einkauf bei dem Baustoff- und Holzhandelsunternehmen Bauking übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Preiß an, der Ende Juni in den Ruhestand wechseln wird.



Krüger ist mit Wirkung zum 1. April in das Unternehmen eingetreten. Zuletzt hat er das Category Management bei dem Automobilzubehörhändler Europart Materials verantwortet. Zuvor war er unter anderem für die Baumarktunternehmen Obi und Hellweg sowie für die Rewe-Gruppe tätig.



Als Einkaufsleiter bei Bauking, einem Tochterunternehmen des irischen Baustoffkonzerns CRH, führt Krüger ein zwölfköpfiges Team. Er selbst berichtet an Andreas Strietzel, der im Bauking-Vorstand den Vorsitz hat und für die Bereiche Strategie und Beschaffung zuständig ist. Weitere Vorstandsmitglieder sind Michael Knüppel (Vertrieb, Marketing, Personalentwicklung) und Hans Wouda, der zum 1. Januar die Aufgaben des Finanzvostands übernommen hat.