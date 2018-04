Komatsu Forest hat Oryx Simulations übernommen

Der zum japanischen Baumaschinenkonzern Komatsu gehörende schwedischen Forstmaschinenhersteller Komatsu Forest hat am 10. April Oryx Simulations übernommen. Oryx ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Simulatoren für schwere Nutzfahrzeuge. Zu den Kunden von Oryx zählen zum einen Maschinen- und Fahrzeughersteller wie Komatsu und Komatsu Forest sowie dessen Tochterunternehmen LogMax oder Volvo CE und HIAB. Zum anderen werden die Simulatoren von Oryx bei Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen wie Skogsforsk oder bei Baukonzernen wie Strabag eingesetzt.



Oryx ist 1999 als Start up infolge eines gemeinsam von Komatsu Forest und der Universität Umeå durchgeführten Projekts gegründet worden. Die Zusammenarbeit mit Komatsu Forest hat auch in den Jahren danach angedauert. Neben Kooperationen im Bereich Produktentwicklung hat der Forstmaschinenhersteller unter anderem auch die von Oryx hergestellten Simulatoren vertrieben.