Kartellamt genehmigt Rolf-Benz-Übernahme durch Kuka

Das Bundeskartellamt hat am 5. April die Übernahme des Polstermöbelherstellers Rolf Benz durch die Kuka Investment and Management Co. Ltd. freigegeben. Kuka ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen Möbelherstellers Jason Furniture, der sich Ende Februar mit der Hüls-Gruppe auf den Erwerb von Rolf Benz geeinigt hatte. Die Transaktion war am 12. März beim Bundeskartellamt zur Prüfung angemeldet worden.



In einer Mitteilung vom 7. März hat Kuka den Kaufpreis mit 41,6 Mio € angegeben. Mit der Übernahme will das Unternehmen seine internationale Markenpositionierung verbessern.