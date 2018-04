Kanton Bern geht von höherer Sturmholzmenge aus

Durch das Turmtief „Burglind“ am 3. Januar sind im Schweizer Kanton Bern 470.000 fm Sturmholz und damit mehr als ursprünglich geschätzt angefallen. Dies geht aus einer von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern im April durchgeführten Abfrage bei Revierförstern hervor. Die Erhöhung der ursprünglichen Schadensschätzung von 400.000 fm ist auf die Erhebungen in den mit Beginn der Schneeschmelze zugänglichen Hochlagen zurückzuführen. Aufgrund der Schneelage konnten die Schadholzmengen kurz nach dem Ereignis in den Hochlagen nur grob geschätzt werden. Waldbesitzern im Kanton Bern wird deshalb weiter empfohlen, reguläre Hiebsmaßnahmen zurückzustellen. Außerdem soll Sturmholz mit Wurzelkontakt im Wald belassen und zu einem späteren Zeitpunkt aufgearbeitet werden.



Bei den Schadensschätzungen wenige Tage nach Sturm Burglind war der aus dem Kanton Bern vergleichsweise rasch gemeldete halbe Jahreshiebssatz von 400.000 fm Sturmholz angezweifelt worden. Marktteilnehmer hatten dabei darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit möglichen Fördermitteln die Schadholzmengen von Forstseite eher über- als unterschätzt werden.



In den Tieflagen der von Burglind betroffenen Schweizer Kantone Bern, Zug, Luzern, Solothurn und Aargau ist die Aufarbeitung der mittlerweile auf über 1,5 Mio fm geschätzten Sturmholzmengen bereits weit fortgeschritten. Dies gilt besonders für die Einzel- und Nesterwürfe. Mit der Aufarbeitung flächiger Würfe und Brüche in den Hochlagen wurde im April begonnen. Von Seiten der Schweizer Sägewerke gibt es derzeit aber kaum noch Interesse an Sturmholz. In vielen Fällen haben Sägewerken ihren Rundholzbedarf bereits bis zum Jahresende gedeckt. Auch beim Rundholzexport nach Österreich werden von Schweizer Vermarktungsorganisationen derzeit nur sehr eingeschränkte Absatzmöglichkeiten gesehen.