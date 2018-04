Kährs: Ergebnisse im ersten Quartal wieder rückläufig

Der skandinavische Bodenbelagskonzern Kährs hat im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von rund 833 Mio skr erwirtschaftet und das Vorjahr damit um 6,5 % übertroffen. Das organische Wachstum ist mit rund 6 % nur geringfügig niedriger ausgefallen. Der Aufwärtstrend der vorangegangenen Quartale hat sich damit fortgesetzt.



Bei den Ergebniszahlen mussten dagegen im aktuellen Berichtszeitraum wieder Rückgänge hingenommen werden. Das Unternehmen führt dies in erster Linie auf Währungseffekte zurück. Da die schwedische Krone zuletzt gegenüber dem Euro und verschiedenen anderen Währungen an Wert verloren hat, mussten die so genannten FX Futures, mit denen zukünftige Wechselkursrisiken abgesichert werden, neu bewertet werden. Unter dem Einfluss dieser Neubewertung ist das operative EBITA um 13,0 % auf 60 Mio skr und die auf dieser Basis errechnete Marge auf 7,2 % zurückgegangen. Das EBIT ist mit 60 Mio skr um 4,8 % unter dem Vorjahreswert geblieben. Das Vorsteuerergebnis hat sogar um 68,4 % auf 18 Mio skr nachgegeben. Damit ist im ersten Quartal ein Nettogewinn von 14 Mio skr verblieben.



In dem in die drei Geschäftsbereiche „Nordics", „Europe" und „Other Marktes" unterteilten Holzfußbodengeschäft haben sich ähnliche Trends gezeigt wie im Gesamtunternehmen. Im Bereich Nordics konnte der Umsatz um 11,8 % auf 435 Mio skr gesteigert werden, das EBIT hat sich allerdings auf 34 Mio skr verringert. Im Bereich Europe wurde ein Umsatzplus von 7,4 % auf 202 Mio skr erreicht, das EBIT hat auf 15 Mio skr nachgegeben. Für den Geschäftsbereich Other Marktes wurde dagegen ein Umsatzrückgang von 3,4 % auf 143 Mio skr und ein EBIT-Anstieg auf 5 Mio skr ausgewiesen.



In dem auf elastische Bodenbeläge, Laminatboden und Fliesen ausgerichteten Geschäftsbereich „Resilient Global" hat sich der Umsatz auf 53 Mio skr verringert, das EBIT lag mit 6 Mio skr auf Vorjahresniveau.