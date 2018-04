James Jones baut Sägewerk Aboyne für 5 Mio £ aus

Das britische Holzindustrieunternehmen James Jones investiert 5 Mio £ in die grundlegende Modernisierung des Sägewerksstandortes Aboyne/Aberdeenshire. In diesem Zusammenhang sollen die von Söderhamn Eriksson gelieferte Sägelinie sowie die Nachschnittsäge, die Steuerung und die inbetrieblichen Transportanlagen ein Upgrade erfahren. Nach Angaben von Joint Managing Director Ian Pirie steigt die Produktionskapazität durch die Modernisierung, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden soll, um rund 30 %. James Jones hat noch nicht bekannt gegeben, an welche Unternehmen die Aufträge für die Modernisierung vergeben wurden.



Das Sägewerk Aboyne produziert technisch getrocknetes Carcassing, Zäune sowie Palettenbretter, die überwiegend in Schottland abgesetzt werden.