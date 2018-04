IWF wird in diesem Jahr die Hallen B und C belegen

Die vom 22. bis 25. August in Atlanta/Georgia stattfindende International Woodworking Fair (IWF) wird die Hallen B und C im Georgia World Congress Center belegen. Die bei den letzten Veranstaltungen in der Halle A zusammengefassten Ausstellungsbereiche Holzwerkstoffe, Oberflächen und Beschläge werden in die Halle C wechseln. Dort sind auch einzelne Maschinen- und Anlagenlieferanten für die Holzwerkstoffindustrie vertreten. In der Halle B werden vor allem Maschinen- und Anlagenhersteller für die sekundäre Holzbearbeitung ausstellen; darüber hinaus werden dort auch die Lieferanten der Säge- und Furnierindustrie zu finden sein.



Die Gesamt-Ausstellerzahl auf der IWF wird in diesem Jahr voraussichtlich zum dritten Mal in Folge über dem Niveau der Vorveranstaltung liegen. Bis September 2017 hatten bereits rund 700 Unternehmen für die diesjährige IWF gebucht, bis zum Januar war die Zahl der Anmeldungen auf rund 900 gestiegen. Mitte April wurden in dem Ausstellerverzeichnis insgesamt 1.046 Unternehmen aufgelistet, von denen 394 in der Halle B, 627 in der Halle C und 25 in den zwischen bzw. neben den großen Hallen liegenden Bereichen platziert sind.



Auf der letzten IWF im August 2016 war die Ausstellerzahl erstmals seit 2008 wieder vierstellig ausgefallen. Die 1.079 Aussteller hatten damals eine Netto-Ausstellungsfläche von 49.475 m² belegt. Die Gesamtzahl der Besucher war auf 27.260 gestiegen. Bereinigt um die Mitarbeiter auf den Messeständen hatten die IWF-Veranstalter insgesamt 17.125 Einkäufer registriert, von denen 1.837 aus dem Ausland gekommen waren.