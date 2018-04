ISC 2018 findet vom 10. bis 12. Oktober in Riga statt

Die International Softwood Conference (ISC) findet in diesem Jahr vom 10. bis 12. Oktober auf Einladung der Latvian Timber Traders & Producers Association, der European Timber Trade Federation (ETTF) und the European Organization of the Sawmill Industry (EOS) in Riga statt.



Im Rahmen der ISC, die am 11. und 12. Oktober im Radisson Blu Latvija veranstaltet wird, werden aktuelle Entwicklungen in den relevanten Nadelschnittholz produzierenden und verbrauchenden Ländern dargestellt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden unter Beteiligung von Vertretern der Confederation of European forest owners Tendenzen auf den Rundholzmärkten erörtert. Vor dem Konferenzteil werden am 9. und 10. Oktober auf einer Zwei-Tages-Tour Sägewerke sowie Forstunternehmen besucht.



Weitere Informationen zur Konferenz sind ab 25. April auf www.ettf.info/ISC2018 abrufbar.