Inwido hat Bedst & Billigst-Übernahme abgeschlossen

Der schwedische Fenster- und Türenhersteller Inwido hat die Übernahme des dänischen Online-Händlers Bedst & Billigst mit Sitz in Herning abgeschlossen. Die Übernahmeabsicht wurde bereits im Oktober 2017 bekannt gegeben, nachdem eine entsprechende Vereinbarung zwischen Inwido und den bisherigen Bedst & Billigst-Gesellschaftern unterzeichnet worden war.



Wie geplant wurden im Rahmen der Transaktion sämtliche Anteile übertragen. Finanziert wurde der Kauf über einen neu abgeschlossenen Bankkredit. Die Bedst & Billigst-Gruppe wird in die Business Unit „E-Commerce" integriert.



Laut einer gestern von Inwido veröffentlichten Mitteilung hat Bedst & Billigst im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von umgerechnet rund 135 Mio skr erwirtschaftet. Die Bedst & Billigst-Gruppe wurde im Jahr 2002 gegründet und betreibt in Skandinavien verschiedene Internet-Verkaufsportale für Fenster und Türen. In Dänemark ist das Unternehmen mit den Marken „Bedst & Billigst" und „Danske Vinduer", in Schweden mit „Bonusfönster" und in Norwegen mit „Best & Billigst" vertreten. Das Unternehmen verfügt über eigene Produktionsstätten am Stammsitz in Herning und in Mures/Rumänien, in denen ein Großteil der angebotenen Ware produziert wird. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen an den beiden Standorten rund 100 Mitarbeiter.