Hüls: Investorenprozess für Loddenkemper und Femira

Die Hüls-Gruppe will sich im Zuge der bereits seit längerer Zeit laufenden strategischen Neuausrichtung noch stärker auf die Marke „hülsta“ konzentrieren. In diesem Zusammenhang soll laut einer heute veröffentlichten Mitteilung auch für die Tochtergesellschaften Loddenkemper und Femira ein strukturierter Investorenprozess eingeleitet werden. Bereits in der Vergangenheit hätten diverse Investoren ein Interesse an den Gesellschaften bekundet.



In den letzten zwei Jahren hat die Hüls-Grupüpe bereits mehrere Desinvestuitionen abgeschlossen. Erst Ende Februar wurden die Verträge zum Verkauf des Polstermöbelherstellers Rolf Benz an den chinesischen Polstermöbelhersteller und -händler Jason Furniture unterzeichnet. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt ist am 5. April erfolgt. Der Bauelementehersteller Parador und der Boxspring- und Polsterbettenhersteller Ruf Betten waren bereits Ende September 2016 veräußert worden.



Die Gesellschafter der Hüls-Gruppe haben zudem Paul Jähn zum neuen CEO der Hüls AG & Co. KG bestellt. Er soll die strategische Neuausrichtung der Hüls-Gruppe weiterführen, die unter anderem die Refinanzierung, Digitalisierung und Internationalisierung vorsieht. Ziel der Maßnahmen ist es, die Marktstellung des zur Gruppe gehörenden Kastenmöbelherstellers Hülsta zu stärken. Die Refinanzierung der Hüls-Gruppe wurde mit den Kreditgebern bereits turnusgemäß verhandelt und unterzeichnet. Nach dem Ausscheiden von Oliver Bialowons als Chief Restructuring Officer Ende April 2017 war zunächst Dr. Matthias Becker alleiniger Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. Becker musste seine Geschäftsführungsaufgaben im September allerdings aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. In der Folge war die Leitung der Hüls-Gruppe und der verschiedenen Tochtergesellschaften übergangsweise neu geregelt worden.



Wie die Hüls-Gruppe weiter mitgeteilt hat, wird Sebastian Schulte beim Schlafmöbelhersteller Loddenkemper ab dem 1. Mai die Vertriebsleitung für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernehmen. Er folgt in dieser Position auf Winfried Nick nach, der das Unternehmen nach knapp zehn Jahren Zugehörigkeit verlassen wird. Schulte ist bereits seit 2008 im Vertrieb von Loddenkemper, zuletzt als Leiter Vertriebskoordination, tätig.