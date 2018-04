Investitionen in neue Waggons für Holztransporte

DB Cargo Logistics will der Bestand an Waggons für den Transport von Rundholz aufstocken. Das für den Eisenbahngüterverkehr zuständige Tochterunternehmen des Deutsche Bahn-Konzerns verhandelt derzeit mit Anbietern von Eisenbahnwaggons über die Lieferungen einer dreistelligen Stückzahl. Da die endgültige Auftragsvergabe aber noch nicht erfolgt ist, gibt es von dem Unternehmen noch keine genaueren Angaben über das Investitionsvolumen sowie dem Zeitpunkt, ab dem die Waggons in den Bestand eingesteuert werden sollen. Allerdings weist DB Cargo Logistics darauf hin, dass bei den Herstellern Waggons angefragt wurden, die für alle relevanten Rundholzlängen einsetzbar sind.



Derzeit setzt DB Cargo Logistics für den Holztransport rund 1.600 Waggons ein. Der Waggonbestand teilt sich dabei auf vier Typen auf. Die Baureihe „Rnoos“ und „Snps“ werden dabei sowohl für den Transport von 3-5 m bzw. 4-5 m langen Abschnitten sowie für den Transport von Langholz eingesetzt. Theoretisch ist dies auch beim Typ „Roos“ möglich, allerdings werden diese von den beladenden LKW-Fahrern häufig abgelehnt. Überwiegend für Abschnitte und Industrieholz mit Längen von 2-4 m kommt der Typs „Ealos-t“ zum Einsatz. Darüber hinaus setzt DB Cargo Logistics ähnlich wie andere europäische Eisenbahnverkehrsunternehmen auch zunehmend den für den kombinierten Verkehr mit Containern entwickelten Typ „Sgns“ ein, auf den Rundholzpaletten montiert werden.



DB Cargo Logistics begründet das Beschaffungsprogramm mit dem aktuell hohen Bedarf an für den Rundholztransport geeigneten Waggons. Diesen führt das Logistikunternehmen zum einen auf konjunkturelle Ursachen zurück und zum anderen auf die im Zusammenhang mit derzeit laufenden Sturmholzaufarbeitung entstandenen Sondereffekte. Durch den Transport von Rundholz aus den Sturmholzgebieten sind bereits seit einigen Wochen kaum noch Eisenbahnwaggons verfügbar. Verladern außerhalb der Sturmgebiete wurde bereits Anfang März erst für den Spätsommer eine Bereitstellung von Waggons in Aussicht gestellt. Schon im Februar war von DB Cargo Logistics Rundholz verladenden Unternehmen mitgeteilt worden, dass aufgrund eines unzureichenden Bestands an Waggons die Verladung an sieben Güterverkehrsstellen in Norddeutschland im Zeitraum 1. März bis 30. Juni eingestellt werden muss. Im selben Zeitraum wird auch die Bedienung von sechs in Kooperation mit der Hohenzollerischen Landesbahn betriebenen Holzverladebahnhöfen in Baden-Württemberg eingeschränkt.