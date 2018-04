Innofreight hat Entladeanlage in Štetí in Betrieb genommen

Ende Februar hat das österreichische Logistikunternehmern Innofreight Solutions im Zellstoffwerk Štetí des Mondi-Konzerns eine stationäre Entladeanlage in Betrieb genommen. Mit der Anlage können die von Innofreight für den Transport von Hackschnitzel entwickelten WoodTainer XXL innerhalb von zwei Minuten entladen werden. Bislang sind für die Entladung der per Ganzzug angelieferten Hackschnitzelcontainer mobile Geräte eingesetzt worden.



Eine vergleichbare stationäre Entladeanlage ist von Innofreight auch in dem im Februar in Betrieb genommenen Biomasseheizkraftwerk Stockholm-Värtan der AB Forum Värme installiert worden. Das Heizkraftwerk mit einem täglichen Hackschnitzelbedarf von 12.000 srm wird zum einen per Schiff aus dem Baltikum und Russland und zum anderen per Ganzzug mit Hackschnitzeln beliefert. Für die per Bahn transportierten Hackschnitzel werden ebenfalls die WoodTainer XXL von Innofreight eingesetzt.