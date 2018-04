Indische Greenply hat Anfang April erste MDF produziert

Der indische Holzwerkstoffhersteller Greenply hat sein neues MDF-Werk am Standort Routhu Suramala/Andhra Pradesh in Betrieb genommen. Am 1. April wurde auf der von Dieffenbacher gelieferten Produktionslinie, die mit einer 56 m langen kontinuierlichen Presse auf eine Kapazität von 1.400 m³/Tag ausgelegt ist, die erste Platte produziert. Das Greenfield-Projekt wurde damit schneller abgeschlossen, als von Greenply zuletzt geplant. Bei der Präsentation der Ergebniszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 hatte sich das Unternehmen eine Inbetriebnahme bis Juli zum Ziel gesetzt.



Greenply hatte die wesentlichen Anlagenkomponenten im Dezember 2015 bei Dieffenbacher bestellt. Zum Lieferumfang gehörten neben der Form- und Pressenstrasse auch ein Fasertrockner, zwei SGF-Sifter, die Beleimung, die Formstation inklusive Scalper mit Korrekturmodul sowie die Endfertigung mit zwei Lukki-Lagersystemen, Diagonal-, Besäum- und Aufteilsäge, Schleifstraße und Absaugsystem. Auch die Lieferung der an Valmet vergebenen Bereiche Holzplatz und Refiner wurden über Dieffenbacher abgewickelt.



Greenply betreibt bereits seit 2010 ein MDF-Werk am Standort Pantnagar/Uttarakhand, das mit einer 28 m langen kontinuierlichen Presse eine Jahreskapazität von rund 180.000 m³ erreicht. Trockner, Form-/Pressenlinie und Rohplattenhandling waren damals ebenfalls von der Dieffenbacher-Gruppe geliefert worden.