IHD: Programm für nächsten Thermoholzworkshop steht

Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) hat das endgültige Programm für den nächsten Europäischen TMT-Workshop bekannt gegeben. Die bereits 10. Ausgabe dieser Veranstaltung wird am 3. und 4. Mai in den Räumlichkeiten des IHD stattfinden.



Am ersten Veranstaltungstag wird es schwerpunktmäßig um Herstellungstechnologien sowie um Anwendungen im Innenbereich gehen. Zunächst wird IHD-Ressortleiter Dr. Wolfram Scheiding ein Update über aktuelle Entwicklungen geben. Im weiteren Tagesverlauf sind sieben Fachvorträge geplant, die sich unter anderem mit neuen Konzepten zur Farbstabilisierung bei thermisch modifizierten Hölzern, mit Dipersionsklebstoffen für Sperrholz aus thermisch verdichteten Kiefernfurnieren und mit den Auswirkungen der geplanten europäischen Emissionsklassen für Bauprodukte auf die Verwendung von Thermoholz im Innenbereich beschäftigten werden.



Am zweiten Veranstaltungstag stehen das Thema Handel und Anwendungen im Außenbereich im Fokus. Einleitend wird Florian Zeller vom Gesamtverband Deutschen Holzhandel über „Terrasse-Fassade-Gartenholz: Produktarten und Marktverteilung“ sprechen. Es folgen weitere sechs Vorträge, in denen es unter anderem um die thermische Modifizierbarkeit von Bambus, die Herstellung und Eigenschaften von Deckings aus thermisch modifiziertem Eucalyptus und das Potential von doppelt modifiziertem Holz für maritime Anwendungen gehen wird.