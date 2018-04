Idermark übernimmt Vorsitz von Skogsindustrierna

Lars Idermark, Präsident und CEO von Södra, wurde gestern zum neuen Präsidenten der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) gewählt. Idermark folgt in der Position auf Karl-Henrik Sundström, CEO von Stora Enso, nach. Die Mitglieder des schwedischen Branchenverbandes wählten zudem die CEO von Billerud Korsnäs, Petra Einarsson, zur stellvertretenden Präsidentin. Die Wahlen fanden anlässlich der Jahrestagung Branchenverbandes der schwedischen Forstindustrie am Rande der Forest Industry Week 2018 statt



Dem Board of Directors von Skogsindustrierna gehören für die kommenden zwei Jahre folgende weitere Personen an: Ulf Larsson (SCA), Henrik Sjölund (Holmen), Petri Helsky (Metsä Tissue), Per Skoglund (Arctic Paper), Hannele Arvonen (Setra Group), Morten Kristiansen (Moelven), Hans Sohlström (Munksjö), Per Swärd (Smurfit Kappa), Lars Winter (Domsjö), Santhe Dahl (Vida), Lars Martinson (Martinsons Trä), Ulf Bergkvist (Bergkvist-Insjön), Karl-Henrik Sundström (Stora Enso).