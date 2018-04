Hunton: Büttner hat Trocknermontage abgeschlossen

Der Trocknerhersteller Büttner hat die Montage eines elektrisch beheizten Fasertrockners bei dem norwegischen Dämmplattenhersteller Hunton Fiber im Februar abgeschlossen. Die Arbeiten, die die komplette mechanische Installation inklusive Stahlbau und Isolierung umfassten, waren Anfang Dezember begonnen worden.



Der Trockner wird in eine neue Produktionslinie für flexible Holzfasermatten integriert. Hunton Fiber hatte das Projekt im Juni 2016 bekannt gegeben und in den folgenden Monaten die wesentlichen Anlagenaufträge vergeben. Dabei wurden verschiedene Neuanlagen mit gebraucht erworbenen Komponenten kombiniert. Die noch ausstehenden Montagearbeiten in dem neuen Werk sollen bis zum Sommer abgeschlossen werden, so dass die Inbetriebnahme wie ursprünglich geplant im Verlauf der zweiten Jahreshälfte erfolgen kann.