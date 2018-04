Homag plant Engineering-Büro im polnischen Posen

Die Homag Group will im polnischen Posen ein Engineering-Büro eröffnen. Die Arbeiten zum Aufbau haben im ersten Quartal begonnen, die offizielle Eröffnung soll im Juni erfolgen. Das neue Engineering-Büro wird im Büro-Komplex Business Garden Poznan eingerichtet und ist rund 40 km von dem Homag-Produktionsstandort Sroda Wielkopolska entfernt.



In Posen sollen unter anderem die bereits in Polen bestehenden Aktivitäten im Bereich Forschung & Entwicklung (F&E) angesiedelt werden. Die entsprechende Abteilung hatte in der Vergangenheit vor allem kundenspezifische Projekte abgewickelt, in Zukunft sollen auch neue Technologien entwickelt werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Kompetenzzentrum für Robotik geplant. Zudem sollen Technologien zur virtuellen Inbetriebnahme von Maschinen entwickelt und verbessert werden. Darüber will Homag die benötigte Anlaufzeit von Produktionslinien bei den Endkunden verkürzen.