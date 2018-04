Holzverpackung Hüfingen: Insolvenzverfahren eröffnet

Knapp zweieinhalb Monate nach Antragstellung ist am 1. April vor dem Amtsgericht Freiburg das Insolvenzverfahren über die Holzverpackung Hüfingen GmbH & Co. KG eröffnet worden. Auf Antrag der Schuldnerin, der durch einen einstimmigen Beschluss des vorläufigen Gläubigerausschusses unterstützt wird, wurde Eigenverwaltung angeordnet. Nach Auffassung des Gerichts sind die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens durch die vorhandene freie Masse gedeckt.



Zum Sachwalter wurde Dr. Dietmar Haffa von der Kanzlei Schultze & Braun bestellt. Haffa war auch bereits im vorläufigen Verfahren als Sachwalter tätig. Der Berichtstermin sowie der Termin zur Beschlussfassung der Gläubigerversammlung wurde auf den 18. Juni festgelegt. Dem Gläubigerausschuss gehören Guido Weber (Pensionssicherungsverein aG), Tobias Barth (Betriebsrat) und Eva Walter (Bundesagentur für Arbeit, Agentur Rottweil) an.



Der Geschäftsbetrieb des Holzverpackungsspezialisten war auch nach der Antragsstellung uneingeschränkt weiter fortgeführt worden. Die Tochtergesellschaften in Polen und Spanien waren von dem Insolvenzantrag nicht betroffen.