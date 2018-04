HolzLand wird Onlineshop am 2. Mai freischalten

Die Holzhandelskooperation HolzLand wird nach rund zwei Jahren Vorbereitungszeit am 2. Mai ihren Onlineshop freischalten. Aufgrund einzelner Verzögerungen beim Datentransfer erfolgt die Freischaltung damit etwas später als geplant, ursprünglich sollte die Plattform bis Ende März live geschalten werden.



Mit der Planung für den Onlineshop war im Jahr 2016 begonnen worden, die Realisierung erfolgt seit Anfang 2017. Zum 18. April vergangenen Jahres war Daniel Pioch die Projektleitung „Zentraler HolzLand-Onlineshop" übertragen worden. Vor dem Jahreswechsel 2017/2018 wurde dann mit dem Aufnahmeprozess für die teilnehmenden HolzLand-Gesellschafter begonnen. An den im laufenden Jahr durchgeführten Anwenderschulungen für die Channel Manager E-Commerce der teilnehmenden Partnerunternehmen haben insgesamt 135 Firmenvertreter teilgenommen.



Bis Ende vergangenen Jahres hatten sich nach Angaben des Leiters E-Business Christian Haltermann insgesamt 65 HolzLand-Gesellschafter und damit rund die Hälfte aller in Deutschland teilnahmeberechtigten Händler für die erste Umsetzungsphase angemeldet. Beim Start kommende Woche werden 60 Gesellschafter eingebunden.