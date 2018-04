Holz Huber nimmt Sägewerk wieder in Betrieb

Holz Huber in Rennweg bei Feldkirchen/Kärnten beginnt heute mit dem Probebetrieb in dem wieder aufgebauten Starkholzsägewerk. Nach dem Brand am 16. Februar 2017, bei dem die Sägewerkshalle mit den darin befindlichen Anlagen irreparabel beschädigt worden war, wurden in den vergangenen Monaten neue Maschinen aufgebaut. Die Blockbandsäge von Bongioanni wurde durch eine schräg gestellte Bandsäge 1.600 von Primultini ersetzt. Wie bei der zerstörten Bandsägelinie kommen wieder ein vorgeschalteter Spaner und ein speziell auf Starkholz ausgerichteter Spannwagen zum Einsatz. Infolge der Übernahme der immateriellen Assets von Bongioanni durch Primultini im Februar 2015 stammen auch diese, in der abgebrannten Sägehalle noch von Bongionanni gelieferten Komponenten, nun von Primultini. Statt der bis zum Brand eingesetzten Nachschnittbandsäge hat Holz Huber nun eine Gleichlauf-Doppelwellenkreissäge der Modellreihe SGL von der Paul Maschinenfabrik installiert. Auch der neue Besäumer vom Typ KME3 stammt von Paul. Die Sägewerksmechanisierung hat Mayrhofer Maschinenbau übernommen. Im Zuge des Wiederaufbaus der Sägehalle hat Holz Huber auf dem Rundholzplatz auch die Entrindungsanlage von Cambio durch einen Fräskopfentrinder ersetzt, der ebenfalls von Mayrhofer Maschinenbau geliefert wurde.



Mit den neuen Anlagen steigt die Einschnittkapazität von bisher maximal 25.000 fm/Jahr auf über 30.000 fm/Jahr. Der geplante Einschnitt soll aber bei vorerst jährlich rund 25.000 fm Fichte, Kiefer, Tanne und Lärche liegen. Den Produktionsschwerpunkt gibt Holz Huber unverändert mit frischen bzw. lufttrockenen Rohlamellen für Hersteller von Fensterkanteln an. Darüber hinaus schneidet Holz Huber das Starkholz zu Blockware, massiven Fensterkanteln und Rohhoblern ein. Ein Teil davon wird bei Partnerbetrieben zu Terrassendielen weiterverarbeitet.