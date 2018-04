Hirsch Servo will 66 % der Anteile an IsoBouw erwerben

Die österreichische Hirsch Servo Gruppe will über eine Mehrheitsbeteiligung an der IsoBouw GmbH ihre Aktivitäten im Bereich EPS-Dämmstoffe weiter ausbauen. Erst Anfang Februar hatte Hirsch mit der deutschen Saint Gobain Rigips die Übernahme von drei Dämmstoffwerken in Rheda-Wiedenbrück, Ebrach und Grombach vereinbart. Der Abschluss dieser Transaktion, in deren Verlauf rund 180 Mitarbeiter von Hirsch übernommen werden, sollte noch im Verlauf des ersten Quartals erfolgen.



Ende Februar hat Hirsch dann eine bedingte Vereinbarung zur Übernahme von 66 % der Anteile an IsoBouw, einer Tochtergesellschaft der niederländischen Synbra-Holding, unterzeichnet. Diese Transaktion erfolgt im Rahmen der Mitte Februar bekanntgegebenen Akquisition von Synbra durch die schwedische Bewi Group. Demzufolge wird Bewi die verbleibenden 34 % an IsoBouw übernehmen.



IsoBouw verfügt bislang über insgesamt vier Produktionsstandorte für EPS-Dämmstoffe in Deutschland. Neben dem Stammsitz in Abstatt betreibt das Unternehmen Werke in Wadersloh, Micheln und Bad Waldsee, in denen rund 200 Mitarbeiter beschäftigt werden.