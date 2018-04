Halstead prüft Kauf des Bodenbelagsherstellers Airea

Der britische Bodenbelagshersteller und Handelskonzern James Halstead prüft derzeit einen Einstieg bei dem Bodenbelagshersteller Airea mit Sitz in Osset/West Yorkshire. Dies hat das Unternehmen am vergangenen Dienstag gegenüber britischen Medien bestätigt. Die Gespräche befinden sich demnach aber noch in einer sehr frühen Evaluierungsphase. Airea produziert textile Bodenbeläge, die unter den Marken „Burmatex“ und „Ryalux“ vertrieben werden. Das auf den Privatkundenbereich ausgerichtete „Ryalux“-Geschäft soll laut Geschäftsbericht 2017 allerdings eingestellt werden, nachdem hier über einen längeren Zeitraum Verluste hingenommen werden mussten. Damit würde sich Airea künftig auf Produkte für das Commercial-Segment konzentrieren.



Die Halstead-Unternehmensgruppe ist ebenfalls schwerpunktmäßig im Commercial- bzw- Projektgeschäft tätig. Das Produktportfolio umfasst bislang elastische Bodenbeläge aus Vinyl und Kautschuk. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 (30. Juni) hat der Konzern seinen Umsatz um 5,4 % auf 126,0 Mio £ erhöht. Das operative Ergebnis ist leicht um 1,6 % auf 23,9 Mio £ gestiegen. Das Konzernergebnis lag mit 18,4 Mio £ rund 4 % über dem Vorjahr.



In den Monaten Januar, Februar und März hat sich das Umsatzwachstum weiter beschleunigt. Das Unternehmen führt dies nicht zuletzt auf einen erhöhten Auftragseingang in Zusammenhang mit der Anfang 2018 erfolgte Produktionseinstellung eines deutschen Wettbewerbers zurück.