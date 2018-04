Großbritannien: 42,5 Mio neue Paletten produziert

In Großbritannien wurden 2016 rund 42,5 Mio Neupaletten produziert sowie rund 41,4 Mio Paletten repariert, im Vorjahresvergleich blieb die Neupalettenproduktion damit fast unverändert, während um über 6 % mehr Paletten repariert wurden. Laut der von der John Cleeg Consulting im Auftrag der Timber Packaging & Pallet Confederation (Timcon) und der staatlichen Forstverwaltung Forestry Commission durchgeführten und anlässlich einer TIMCON-Tagung am 14. März 2018 in Manchester veröffentlichten Marktstudie entfallen dabei auf Mitgliedsbetriebe der Timcon insgesamt etwa 29,8 Mio neue und 28,8 Mio reparierte Paletten. Der Anteil der Timcon-Betriebe an der gesamten britischen Produktion von Neu- und Gebrauchtpaletten hat sich nicht nennenswert verändert und lag 2016 bei jeweils rund 70 %.