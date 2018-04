GP realisiert Sägewerk an ehemaligem Sperrholzstandort

Der US-Konzern Georgia-Pacific (GP) baut derzeit am Standort Talladega/Alabama ein Nadelholzsägewerk mit einer Produktionskapazität von zunächst 230 Mio bdft/Jahr; mittelfristig soll das Werk auf eine Leistung von 300 Mio bdft ausgebaut werden. Das Investitionsvolumen liegt nach Unternehmensangaben bei insgesamt rund 100 Mio US$. Die Inbetriebnahme des Werkes, mit dessen Bau bereits im Herbst vergangenen Jahres begonnen wurde, ist bereits für den Sommer vorgesehen. Insgesamt sollen in dem neuen Sägewerk etwa 100 Vollzeitarbeitsplätze entstehen.



Das neue Sägewerk entsteht auf dem Gelände eines von GP bereits im Jahr 2008 stillgelegten Sperrholzwerkes und soll eine Fläche von etwa 300.000 sqft einnehmen.



Aktuell betreibt GP in Alabama sieben Standorte mit insgesamt 2.290 Mitarbeitern, davon zwei Sägewerke in Belk und Monroeville. Insgesamt produzierte GP im vergangenen Jahr in zehn Sägewerken, davon acht im Süden der USA, rund 2,60 Mrd bdft Nadelschnittholz; im Wesentlichen in den Holzarten Southern Yellow Pine sowie in Douglas und Hemlok Fir.