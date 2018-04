Görder übernimmt bei Jowat Betreuung von Partnerfirmen

Der Klebstoffhersteller Jowat hat Tim Görder mit Wirkung zum 1. Juni zum Global Director der Abteilung „Solution Partner Support“ bestellt. Görder, der bei Jowat seit 2012 als Produktmanager für das Segment Papier/Verpackung verantwortlich ist, wird damit Nachfolger von Manfred Kubo, der nach 17 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand geht.



In seiner neuen Position übernimmt Görder die Verantwortung für das weltweite Team des Solution Partner Support, der unter anderem die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen von Jowat koordiniert. Über gemeinsame Versuche mit den Herstellern von Auftragsgeräten, Maschinen und Substraten sollen dabei Lösungen für Klebeprozesse erarbeitet und in die Praxis umgesetzt werden. Ziel ist laut Jowat die Abstimmung aller Komponenten vom Substrat bis zum Klebstoff auf die von Kunden definierten Problemstellungen. Daneben werden vom Solution Partner Support unter anderem auch Anwenderschulungen durchgeführt.