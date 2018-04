Glasverband hat Stukenkemper in den Vorstand gewählt

Die Mitglieder des Bundesverbands Flachglas (BF) haben im Rahmen ihres diesjährigen Glaskongresses am 11. und 12. April in Leipzig ihren Vorstand in Teilen neu gewählt. Thomas Stukenkemper, der bislang schon Mitglied im erweiterten Vorstand war, ist in den geschäftsführenden Vorstand nachgerückt. Er hat dort die Nachfolge von Jürgen Halbmeyer übernommen, der Ende 2017 in den Ruhestand getreten ist.



Der geschäftsführende Vorstand besteht somit wieder aus drei Personen; neben Stukenkemper sind dies der Vorstandsvorsitzende Thomas Dreisbusch und Michael Elstner.



Neu in den erweiterten Vorstand wurden Florian Lindlbauer und Till Reine gewählt. Weitere Mitglieder in diesem Gremium sind Reinhard Cordes, Dr. Klaus Huntebrinker und Ralf Vornholt. Die Vorstandsmitglieder des BF werden jeweils für drei Jahre gewählt. Die Geschäftsstelle des Verbands in Troisdorf wird von Jochen Grönegräs geleitet.