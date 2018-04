Fusion von Potlatch und Deltic Timber ist abgeschlossen

Die von den beiden US-amerikanischen Forst- und Holzkonzernen Deltic Timber und Potlach im Oktober 2017 über einen Aktientausch angekündigte Fusion zur PotlatchDeltic Corp. wurde bereits zum 20. Februar abgeschlossen.



Das neue Unternehmen verfügt über einen Waldbesitz von zusammen 1,93 Mio acres, wovon sich 1,1 Mio acres im Süden der USA, 600.000 acres in Idaho und 150.000 acres in Minnesota befinden. Die Säge- sowie Holzwerkstoffwerke von PotlatchDeltic haben eine jährliche Produktionskapazität von 1,17 Mrd bdft Schnitt- und rund 150 Mio sqft (3/8" Basis) Sperrholz sowie 150 Mio sqft (3/4" Basis) MDF.



Die Aktien des neu gegründeten Unternehmens werden an der US-Börse Nasdaq unter dem Kürzel „PCH“ gehandelt.