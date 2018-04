FSC: Schweighofer soll Fonds mit 4,7 Mio € finanzieren

Vor wenigen Tagen hat FSC International in seinem Forderungskatalog „FSC Conditions Framework for the Schweighofer Group" die endgültigen Bedingungen für eine Re-Assoziierung des Unternehmen zusammengefasst. Abseits der bereits im Dezember 2017 aufgeführten Bedingungen, konkretisiert FSC jetzt auch die Zahlungen, die Schweighofer in Zusammenhang mit der Einrichtung eines unabhängigen Fonds leisten soll. Neben eines einmaligen Betrages in Höhe von 700.000 € soll Schweighofer demnach für den Zeitraum von zehn Jahren jährlich jeweils weitere 400.000 € in den Fonds einzahlen. In Summe würde Schweighofer damit Zahlungen in Höhe von 4,7 Mio € leisten.



Mit dem Fonds sollen Sozial- und Umweltprojekte zur Förderung der Entwicklung von Wäldern und forstwirtschaftlichen Gemeinschaften in Rumänien unterstützt werden. Die Aufsicht über den Fonds und die Mittelverwendung soll nach Maßgabe von FSC einem Aufsichtsrat übertragen werden, der sich aus Vertretern von Stakeholdern zusammensetzt. Die operative Leitung des Fonds soll demnach bei Schweighofer liegen.



Schweighofer selbst wird nun im Laufe der kommenden Wochen seine Vorstellungen veröffentlichen, wie das Unternehmen die in dem FSC Conditions Framework for the Schweighofer Group aufgeführten Bedingungen erfüllen will.