Forte: Siempelkamp hat Spanplattenprojekt abgeschlossen

Der polnische Kastenmöbelhersteller Forte hat nach Abschluss der vereinbarten Leistungstests die von Siempelkamp gelieferte und auf eine Kapazität von 500.000 m³/Jahr ausgelegte kontinuierliche Spanplattenanlage in Suwalki am 21. März abgenommen. Nach Angaben von Siempelkamp wurde die Abnahme damit vier Monate vor dem vertraglich vereinbarten Termin erteilt. Anfang Februar hatte Forte auf der Anlage die erste Platte hergestellt, Mitte März wurde die Produktion dann in den Dreischichtbetrieb überführt.



Mit dem Hochfahren der Anlagen in Suwalki will Forte die Rohspanplattenversorgung der bestehenden vier Möbelwerke in Ostrów Mazowiecka, Hajnówka, Suwalki und Bialystok schrittweise auf das eigene Spanplattenwerk umstellen. In Suwalki wird derzeit ein weiteres Möbelwerk errichtet, das nach der aktuellen Planung im ersten Quartal 2019 in Betrieb gehen soll.