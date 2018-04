Forte auch im ersten Quartal mit Einbußen beim Gewinn

Der Umsatz des polnischen Kastenmöbelherstellers Forte hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 nach vorläufigen Angaben um 0,6 % auf 295 Mio Zloty erhöht. Bereits im Gesamtjahr 2017 konnte der Umsatz mit 1,096 Mrd Zloty (+0,5 %) nur geringfügig über den Vorjahreswert gebracht werden. Bei den Ergebniskennzahlen mussten im ersten Quartal ebenfalls weiterhin deutliche Einbußen hingenommen werden. So hat sich das EBITDA mit 23 Mio Zloty halbiert. Das EBIT hat noch stärker um 61 % auf 16 Mio Zloty nachgegeben. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal will Forte am 24. Mai bekanntgeben.



In den vergangenen Monaten hatten insbesondere die hohen Preise und die begrenzte Verfügbarkeit von Spanplatten sowie interne Kapazitätsengpässe die Umsatzentwicklung gebremst und die Ergebnisse des Unternehmens deutlich geschmälert. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung geht Forte davon aus, dass sich die Inbetriebnahme des eigenen Spanplattenwerkes in Suwalki und die seit Jahresbeginn umgesetzte Umstellung der Produktionsprozesse bereits in den kommenden Quartalen positiv auf die Finanzergebnisse auswirken werden. Über das neu errichtete Spanplattenwerk in Suwalki will Forte die Rohspanplattenversorgung seiner vier Möbelwerke künftig schrittweise selbst übernehmen. Die erste Platte war in dem Werk am 3. Februar produziert worden. Mitte März ist der Übergang auf den Dreischichtbetrieb erfolgt.