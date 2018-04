Forex hat im OSB-Werk Amos erste Platte produziert

Der kanadische LVL-Hersteller Forex hat sein neues OSB-Werk am Stammsitz Amos/Québec in Betrieb genommen. Am 8. April wurde auf der Produktionslinie, die mit einer gebrauchten 12-Etagenpresse von Dieffenbacher im Format 8 x 24 ft auf eine Kapazität von 410.000 m³/Jahr ausgelegt ist, die erste Platte produziert. Bereits Ende September hatte Forex an dem Standort erstmals Strands erzeugt und zum damaligen Zeitpunkt die Produktion der ersten OSB noch im November angestrebt. Nach Informationen der Lokalzeitung L'Écho Abitibien war die Gesamtanlage dann aber erst Mitte März betriebsbereit.



Bislang laufen in dem neuen Werk vor allem Versuche zur Optimierung des Produktionsprozesses. Erste Lieferungen von nicht-zertifizierten OSB sollen noch im April aufgenommen werden. Gleichzeitig strebt Forex eine Zertifizierung der Platten bis Mitte des Jahres an. Zunächst soll diese für OSB in den gängigen Stärken 7/16’’ bzw. 15/32’’ erfolgen. Forex geht davon aus, dass das Verfahren innerhalb von drei Monaten nach Versand der ersten Proben an die beauftragte Zertifizierungsstelle abgeschlossen werden kann.