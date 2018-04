Fitecma: 85 % der Ausstellungsfläche belegt

Bei der vom 2. bis 6. Juli 2019 in Buenos Aires stattfindenden Holzbearbeitungsmesse Fitecma haben Aussteller bis Anfang April 85 % der 16.000 m² großen Ausstellungsfläche verbindlich gebucht. In der vom Veranstalter, dem argentinischen Verband der Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen (Asora), online veröffentlichten Ausstelllerliste sind derzeit 53 Unternehmen aufgeführt. Darunter sind unter anderem die argentinischen Vertriebsgesellschaften von Egger, Rehau und Blum vertreten.



An der vorangegangenen Veranstaltung im Juni 2017 hatten sich 142 Unternehmen beteiligt; damit war die Ausstellerzahl gegenüber 2015 um acht Unternehmen gesunken. Die Besucherzahl war um 2 % auf 13.436 gestiegen.