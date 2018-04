Finnpulp: Hengan International ist neuer Gesellschafter

Der chinesische Hygienepapierhersteller Hengan International hat für 11,7 Mio € insgesamt 36,5 % am Aktienkapital von Finnpulp übernommen. Darüber hinaus hat Hengan die Option, den Anteil auf 49 % aufzustocken. Im Zuge der durch eine Kapitalerhöhung erfolgten Erweiterung des Gesellschafterkreises haben auch zwei der drei bisherigen Gesellschafter von Finnpulp, der finnische Bauern- und Waldbesitzerverband MTK und die finnische Investmentgesellschaft Grizzly Hill Capitals von Gustaf Björnberg, ihren Anteil am Aktienkapital mit zusammen 3,3 Mio € auf jeweils 11,5 % aufgestockt. Die Bekanntgabe der Änderungen erfolgte am 23. April.



Durch den Eintritt von Hengan International und die Kapitalerhöhung der zwei weiteren Gesellschafter stehen Finnpulp 15 Mio € für die weiteren Planungen des Zellstoffwerks mit angeschlossener Bioraffinerie zur Verfügung. Im April wurde mit der Planung der verfahrenstechnischen Grundlagen für den Anlagenbau bzw. dem Basic Engineering begonnen. Diese werden voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen und die Grundlage für eine endgültige Investitionsentscheidung sein. Dementsprechend würde der Baubeginn an dem Standort Sorsasalo bei Kuopio voraussichtlich zur Jahresmitte 2019 und die Inbetriebnahme frühestens 2021 erfolgen.