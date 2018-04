Exportleiter Spadinger scheidet bei Nolte Küchen aus

Michael Spadinger, seit November 2015 Exportleiter bei Nolte Küchen, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2018 verlassen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Region Europa. Wie Nolte Küchen die Stelle neu besetzen wird und ob in diesem Zusammenhang eine Neustrukturierung der Exportorganisation erfolgt, will Nolte Küchen laut einer heute veröffentlichten Mitteilung in der nächsten Zeit entscheiden.