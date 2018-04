Ergebnis von Holmen Wood Products steigt deutlich

Der Geschäftsbereich „Wood Products" innerhalb des schwedischen Holmen-Konzerns konnte das operative Ergebnis im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 38 Mio skr mehr als verdoppeln. Zu dem Ergebnisanstieg haben laut dem gestern veröffentlichten Quartalsbericht gestiegene Schnittholzpreise und ein besseres Produktmix beigetragen. Belastet wurde die Ergebnisentwicklung allerdings durch erhöhte Rundholzkosten. Die Division hat in den ersten drei Monaten 426 Mio skr umgesetzt, ein Plus von 14 %. Der Schnittholzabsatz lag mit 215.000 m³ um 3 % über dem Vorjahreswert.



Im Geschäftsbereich „Forest“ hat das operative Ergebnis bei einem nur leicht auf 1,465 Mrd skr gestiegenen Umsatz um 16 % auf 329 Mio skr zugelegt. Der Rundholzeinschlag hat witterungsbedingt um 7 % auf 666.000 m³ nachgegeben.



Die Division „Paper“, die 1,418 Mrd skr (+11 %) umgesetzt hat, musste einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 3 % auf 72 Mio skr verbuchen. Im Geschäftsbereich „Paperboard“ ist das operative Ergebnis um ein Drittel auf 166 Mio skr eingebrochen; der Umsatz lag mit 1,473 Mrd skr um 5 % über dem Vorjahreswert.



Bereinigt um konzerninterne Umsätze in Höhe von 805 Mio skr (+72 %) hat der Umsatz der Holmen Group mit 4,1 Mrd skr den Vorjahreswert knapp verfehlt. Um jeweils 5 % haben das operative (653 Mio skr), das Vorsteuer- (644 Mio skr) und das Nettoergebnis (507 Mio skr) zugelegt.