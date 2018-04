DOC lehnt neue Untersuchung zu Sperrholzimporten ab

Das US-Handelsministerium Department of Commerce (DOC) wird zunächst keine neuen Untersuchungen in Zusammenhang mit Sperrholzimporten aus China einleiten. Damit hat das DOC eine Mitte Februar von vier US-amerikanischen Sperrholzherstellern eingereichte Petition abgelehnt.



In der Petition hatten die Unternehmen in Ergänzung zu der Ende 2017 abgeschlossenen Untersuchung weitergehende Überprüfungen gefordert. Konkret ging es dabei um eine Ausweitung des Untersuchungsgegenstandes auf Sperrhölzer mit Deckschichten aus Nadelholzfurnieren. Aus Sicht der Antragsteller sind verschiedene chinesische Sperrholzhersteller als Reaktion auf die zu Jahresbeginn eingeführten Strafzölle auf Laubsperrholzprodukte dazu übergegangen, die Decklagen gegen Nadelholzfurniere auszutauschen.



Die US-Gesetzgebung (Section 781c of the Tariff Act of 1930) ermöglicht eine solche Ausweitung, sofern der neue Untersuchungsgegenstand nur in geringem Umfang von den bisher erfassten Sortimenten abweicht. Die bisherigen Untersuchungen haben sich auf Sperrhölzer bezogen, deren Decklagen ausschließlich aus Laubholzfurnieren bzw. aus Bambus bestehen. Das DOC vertritt vor diesem Hintergrund die Meinung, dass Sperrhölzer mit Nadelholzdeckschichten nicht als kleinere Produktänderung zum bisherigen Untersuchungsgegenstand angesehen werden können.