DLH baut bis Ende 2018 Büro- und Logistikgebäude

Das dänische Holzhandelsunternehmen Dalhoff Larsen & Hornemann (DLH) errichtet in Horsens/Dänemark ein neues Verwaltungsgebäude und Logistikzentrum. Die Bauarbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein.



An dem neuen Standort werden zwei Lagerhallen mit 6.000 m² Fläche und eine überdachte Ladezone mit ebenfalls 6.000 m² errichtet. Von Horsens aus werden Kunden in Dänemark und Skandinavien betreut und beliefert.