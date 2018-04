Derome nimmt 27.000 m² großes Lagerhaus in Betrieb

Die schwedische Derome-Gruppe hat heute in Landskrona ein neu errichtetes Lager- und Verteilerzentrum in Betrieb genommen. Über das Lager mit einer Fläche von 27.000 m² sollen künftig Kunden des Geschäftsbereichs „Derome Byggvaror & Träteknik“ im südschwedischen Raum mit insgesamt 25.000 lagerhaltenden Produkten beliefert werden. Das Produktspektrum erstreckt sich dabei von Baustoffen und Eisenwaren bis hin zu einem breiten Spektrum an Schnittholz-, Hobelwaren- sowie Holzbausortimenten. Für die Auslieferung stehen in Landskrona aktuell zehn Kran- und vier Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Über das Investitionsvolumen für das neue Lager machte Derome keine Angaben.