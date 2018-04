Deceuninck hat 2017 leichtes Umsatzplus erzielt

Der belgische Kunststofffenstersystem- und Bauprofilhersteller Deceuninck hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um insgesamt 2,4 % auf 687,2 Mio € gesteigert. Die Absatzentwicklung hat rund 1,1 % zu diesem Wachstum beigetragen, weitere +8,3 % entfielen auf Veränderungen im Produktmix bzw. bei den Verkaufspreisen. Ungünstige Währungseffekte haben sich demgegenüber mit -6,9 % schmälernd auf den Umsatz ausgewirkt.



In der Region „Western Europe“ musste Deceunick einen Umsatzrückgang um 3,1 % auf 171,1 Mio € hinnehmen, der vor allem auf geringere Absatzmengen zurückgeht. In den anderen drei Absatzregionen haben die Umsätze hingegen jeweils zugenommen. Am stärksten hat der Region „North America“ zugelegt, in der sich der Umsatz um 8,9 % auf 129,1 Mio € erhöht hat. In der Region „Central & Eastern Europe“ wurden 167,8 Mio € bzw. ein Plus von 3,7 % erwirtschaftet. In der Absatzregion „Turkey & Emerging Markets“ konnte ein Umsatzanstieg um 2,4 % auf 219,1 Mio € ausgewiesen werden.



Die Ergebnisse haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. So lag das EBITDA mit 67,2 Mio € annährend stabil auf dem Vorjahresniveau. Das um Einmaleffekte bereinigte REBITDA konnte um 2,4 % auf 66,7 Mio € verbessert werden und das EBIT lag mit 36,7 Mio € rund 1,5 % über dem Vorjahr. Deutlich niedriger ist das Nettoergebnis in Höhe von 13,8 Mio € ausgefallen; dieser Rückgang kann vor allem auf steuerliche Effekte zurückgeführt werden.