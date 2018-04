Corrigan OSB hat am 24. April erste Platte produziert

Der US-amerikanische OSB- und Sperrholzhersteller Roy O. Martin Lumber Management LLC hat in dem über die Corrigan OSB LLC neuerrichteten OSB-Werk am Standort Corrigan/Texas am vergangenen Dienstag um 10.18 Uhr Ortszeit die erste Platte produziert. Der Produktionsstart hat sich damit gegenüber der ursprünglichen Planung um rund ein halbes Jahr verzögert. Zum Beginn der Bauarbeiten war das Unternehmen noch von einer Inbetriebnahme im Herbst 2017 ausgegangen. Im Verlauf der nächsten Wochen soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden. Das Werk soll mit rund 165 Mitarbeitern künftig ein ähnliches Produktionsprogramm abdecken wie der unter Martco LLC firmierende erste OSB-Standort von Roy O. Martin in Oakdale/Louisiana.



Die Hauptlieferanten für das neue OSB-Werk in Corrigan waren Andritz, Kadant und Dieffenbacher. Von Andritz kamen die wesentlichen Holzplatzanlagen. Kadant hat zwei Smart Ring-Strander geliefert. Der im Verlauf des ersten Halbjahrs 2015 an Dieffenbacher vergebene Auftrag umfasste die Form- und Pressenlinie mit einer Mehretagenpresse mit 14 Etagen im Format 12 x 26 ft. Eine vergleichbare Anlage hatte Dieffenbacher im Jahr 2006 an dem Martco-Standort Oakdale installiert. Das neue OSB-Werk ist wie die Martco-Anlage auf eine Jahreskapazität von rund 850 Mio sqft (Basis 3/8’’) bzw. rund 750.000 m³ ausgelegt.