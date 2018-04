Colorgate vereinbart Kooperation mit Metis Systems

Die auf Softwarelösungen für den Digitaldruck und das Farbmanagement spezialisierte Colorgate Digital Output Solutions GmbH will im Bereich der Bild- und Oberflächenerfassung künftig mit dem italienischen Scannerhersteller Metis Systems zusammenarbeiten. Beide Unterneh-men haben im Zuge der vor kurzem vereinbarten Kooperation eine durchgehende Scan-to-Print-Lösung entwickelt, in der ein 3D-Scanner von Metis mit der RIP- und Farbmanagement-Software von Colorgate kombiniert wird. Dadurch können alle Produktionsschritte vom Scan über das Design bis zur Druckproduktion abgedeckt werden. Das vor allem für dekorative Digitaldruckanwendungen in den Bereichen Dekor, Keramik, Textil oder Tapete entwickelte Konzept wird auf der vom 15. bis 18. Mai in Berlin stattfindenden Großformatdruck-Messe Fespa gezeigt.