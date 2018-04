Canfor: Schnittholzproduktion bleibt 4,5 % unter Vorjahr

Mit insgesamt 1,240 Mrd bdft hat die kanadische Canfor Corp. im ersten Quartal 2018 im Geschäftsbereich „Lumber“ um rund 4,5 % weniger Nadelschnittholz produziert als im Vorjahreszeitraum. Dabei sank die Produktion von SPF-Schnittholz um 5,1 % auf 888,7 Mio bdft, mit 351,4 Mio bdft wurde um 2,9 % weniger SYP-Ware hergestellt. Auch die Absatzzahlen konnten nicht an das Vorjahresniveau herangebracht werden. Insgesamt wurden 1,196 Mrd bdft abgesetzt, ein Minus von 3,4 %.



Trotz der geringeren Absatzmenge stieg der Umsatz im Geschäftsbereich Lumber um fast 10 % auf 873,9 Mio Can$. Ausschlaggebend hierfür waren die im Vergleich zum ersten Quartal 2017 um rund 47 % höheren SPF- und um 17,4 % höheren SYP-Preise in US$. Das operative Ergebnis lag mit 125,9 Mio Can$ um 50,4 % über Vorjahr, wobei davon bereits 34,9 Mio Can$ Rückstellungen in Zusammenhang mit den seit 20. Dezember abschließend festgelegten US-Strafzöllen auf kanadische Schnittholzimporte in die USA abgezogen wurden.